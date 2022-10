Fem gode tips for et bedre immunforsvar

Ikke bare blir kroppen sterkere, immunforsvaret blir faktisk også bedre når du tar på deg turskoene. Trening i riktige doser har nemlig en direkte betennelsesdempende effekt. Når musklene jobber, frigjøres en del betennelsesdempende signalstoffer. Hvis immunforsvaret hele tiden er travelt opptatt med å bekjempe betennelse, har det vanskeligere for å mobilisere krefter til å slå ned infeksjoner utenfra, og derfor er det bra med mindre betennelse i kroppen.

Hvilke treningsformer styrker immunforsvaret?

Alle former for aktivitet – både kondisjons- og styrketrening – styrker immunforsvaret, men ikke hvis det blir for ekstremt. Et maratonløp tærer for eksempel så mye på kreftene at du faktisk er mer mottakelig for infeksjoner etterpå. Ser man bare på den immunstyrkende effekten, er det derfor mye bedre «bare» å sørge for å få de daglige 10 000 skrittene. Det er best å trene på dagtid, siden treningen kan gå ut over søvnkvaliteten hvis den foregår like før du går til sengs. Det er i det hele tatt viktig at du ikke dropper søvn for å trene.