Næringsfattig kosthold: Det er himmelvid forskjell på hvor mye næring det er i mat. Spiser du for eksempel hvitt brød, kommer energien fort, men forsvinner like raskt igjen. Derfor er det viktig å spise en mettende lunsj som inneholder fett og protein, og ikke bare karbohydrater.

Søvnproblemer: Hvis du ligger lenge før du sovner om kvelden, er det lett å bygge opp et mer eller mindre permanent søvnunderskudd som øker risikoen for at du skal bli trøtt om ettermiddagen.

Psykisk trøtthet: En lang dag på jobben sliter på hjernen. I takt med at den blir sliten både fysisk og psykisk, åpner den for de hormonene som øker lysten til å spise, hvile eller gjøre andre ting som får opp energinivået igjen.

Biologiske prosesser: Blant søvnforskere er det bred enighet om at det er to vinduer i løpet av dagen hvor vi føler oss trøtte. Det ene er tidlig om ettermiddagen, og det andre rundt klokka 22 om kvelden. Det skyldes samspillet mellom kroppens aktuelle behov for søvn, kalt søvnpresset, og den biologiske klokka i hjernen som styres av blant annet lyset. Jo lenger det er siden du sov sist, desto trøttere er du. Søvnpresset øker. Derfor er det naturlig å føle seg stadig mer trøtt etter lunsj. Du blir trøttere og trøttere, helt til den biologiske klokka i hjernen begynner å sende «våkenhetssignaler» sent på ettermiddagen. En stund etter trøtthetspunktet opplever derfor mange at de blir piggere igjen når det går mot kveld. Det samme gjentar seg i 22–23-tiden.