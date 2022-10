14 enkle kokketips: Slik blir du en ninja på kjøkkenet

Det virker innlysende, men mange undervurderer faktisk betydningen av å ha de helt riktige redskapene på kjøkkenet.

Derfor er det viktig å vite at ..

... gode panner og kjeler er essensielt når du lager mat. Sats på dem som er lagd av jern. De holder bortimot evig og er en fornøyelse å lage mat med.

.... kokkekniver av høy kvalitet gjør hakking, snitting og kutting til en lek. De koster litt mer, men varer mye lenger enn rimeligere varianter.

... et slipestål er den beste måten å holde kniver skarpe på. Stryk kniven mot stålet i cirka 20-graders vinkel like mange ganger på begge sider for å fjerne hakk og skjevheter på knivbladet.

Du kan også få slipt knivene hos en profesjonell knivsliper én–to ganger i året. Unngå knivslipere med to keramiske rulleskiver der du trekker kniven fram og tilbake. De fungerer ikke.