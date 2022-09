Hva skal vi ha til middag? Før du bestemmer deg for dagens meny er det alltid lurt å sjekke kjøleskapet og eventuelt fryseren på jakt etter gode rester. Finner du noe godt der, har du plutselig grunnlaget for dagens middagsmat. Er restene for små til å bli et helt måltid, kan du bruke dem som forrett, til pålegg eller til en "restebuffet".

Du kan eventuelt innføre en fast restedag, for eksempel mandag, og legg alltid matrestene i gjennomsiktige plastbokser lengst frem i kjøleskapet, slik at du ikke glemmer dem.