Reduser matsvinnet – slik gjør du det

Unngå matsvinn – skrap ut alle rester

Klipp over forpakninger på midten for å skrape ut det siste med skje, klem tuber, snu flasker på hodet og hell en skvett vann i glasset med tomatsaus, slik at du kan riste ut den siste skjeen for å sette smak på maten i stedet for at den havner i den triste matsvinnstatistikken.