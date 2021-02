Din guide til antioksidanter

Her finner du antioksidanter i mat:

Alle former for frukt og grønt

Det skyldes at alle planter inneholder mikroskopiske plantestoffer som i større eller mindre grad tas opp i kroppen, der de beskytter mot oksygenskader. Samtidig inneholder frukt og grønt fiber, mineraler og vitaminer, som også bidrar til å holde deg sunn.

Slik tar du best opp antioksidantene

Få masse fra vitaminer fra brokkoli, grønnkål, nyper, paprikafrukter og solbær, og fyll på fiber med erter, pastinakk og pærer. Unngå hard og vedvarende varmebehandling, og damp framfor å koke i masse vann. Sistnevnte vasker masse næringsstoffer ut i kokevannet.

Tomater og gulrøtter

De inneholder blant annet karotenoider. Noen av dem omdannes til provitamin A i kroppen, og det er bevist at det er bra for synet. Forskning viser også at karotenoidene beskytter huden mot farlig UV-stråling.

Slik tar du best opp antioksidantene

Da karotenoider er fettopløselige kan du ta dem opp best ved å inkludere tomater og gulrøtter i supper og andre retter, i stedet for å spise dem rå.

Nøtter, egg og planteoljer

De inneholder blant annet alfa-tokoferol, et E-vitamin som er nødvendig for de fettmembranene som omgir nervecellene, og for at hele det nevrologiske systemet skal kunne fungere best mulig.

Slik tar du best opp antioksidantene

Særlig mandler, rapsolje og hasselnøtter er rike på E-vitamin.

Te og sjokolade

Dee inneholder katekiner, som er noen av de antioksidantene som har vist seg å være lettest for mennesker å ta opp, og som muligens kan forhindre betennelser.