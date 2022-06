Vil du bli rå på å følge oppskrifter? Sjekk våre beste tips, triks og råd for å tolke forkortelser, oversette kokkeslang og forsere andre hindringer på veien mot et vellykket måltid.

Står du av og til og stirrer fortapt inn i kjøleskapet og håper på å få en eller annen form for åpenbaring? I så fall har du sikkert også erfart at den store, guddommelige inspirasjonen som oftest uteblir, og at resultatet sjelden høster noen Michelin-stjerner. Da er det veldig mye bedre å ta utgangspunkt i en oppskrift. I en slik får du nemlig kjærkommen inspirasjon, samtidig som du er mer sikker på å få et godt utfall.

9 TIPS: Slik følger du en oppskrift



1. Fotarbeidet: Jakten på gode oppskrifter Før du begynner å famle deg fram i blinde på nettet, er det lurt å gjøre seg et par innledende tanker om hva du er på jakt etter. Du kan for eksempel snevre inn søket ved å bestemme deg for om du er på utkikk etter hverdagsmat eller en festrett, om det skal være sunt eller vegetarisk, eller om du kanskje har en bestemt ingrediens du vil få brukt. Sjekk alle de sunne I FORM-oppskriftene her](https://iform.nu/sunne-oppskrifter) 2. Tenk på årstiden Selv om du har funnet det som virker som verdens beste oppskrift på jordbærkake, og du er ganske dreven på kjøkkenet, får du ikke nødvendigvis verdens beste resultat hvis det er januar og bare den smakløse, importerte versjonen av sommerfavoritten er å oppdrive. Omvendt er en sprø rødkålsalat med sitrus kanskje ikke noen innertier på en solskinnsdag i slutten av mai. Råvarer er billigst i høysesongen. Da er de også mest miljøvennlige og ikke minst mest velsmakende, så ta gjerne utgangspunkt i årstidens råvarer. 3. Kom godt i gang fra start Du har funnet oppskriften – så langt er alt vel. Hvis du skal lykkes med å følge den, er det egentlig bare én huskeregel, og den er den samme som til en eksamen: Les hele. Det er nemlig ikke særlig gøy å stå der med en halvferdig deig og en klump iskaldt smør som åpenbart skulle hatt romtemperatur. Eller tro at man kan diske opp en middag til gjester som skal dukke opp om et kvarter, og så oppdage at kjøttet skulle ha ligget i marinade natta over. Når hele sulamitten er lest, er det egentlig bare å følge oppskriften slavisk.

Forkortelser som er gode å kjenne oz = ounze

= centiliter dl = desiliter Skal du regne om fra for eksempel gram til dl? Sjekk vår smarte kjøkkenkalkulator her

TIPS: Hvis du vil spare tid, kan du sjekke om noen av ingrediensene kan kjøpes ferdige. For eksempel tomatsaus, fiskefarse eller snittede grønnsaker.

4. Oversikt over ingrediensene Finn fram alle ingrediensene aller først, for det er dødsirriterende å finne ut at du mangler egg når du er kommet halvveis. Finn gjerne også fram de kjøkkenredskapene du skal bruke, for du kan ikke bare helle ut en deig på en stekeplate hvis det står at du skal bruke en springform. Du kan godt bruke en annen form, for eksempel en firkantet i stedet for en rund, men de må være omtrent like store. 5. Smak er viktigere enn utseende De fleste av oss er ganske visuelle, så det er både fint og ganske praktisk å få et inntrykk av hvordan den ferdige retten skal se ut. Men ikke fortvil hvis det du lager ikke ser ut eksakt som originalen. Mange matfotografer velger å ta bilder av maten før den er helt ferdig tilberedt. Da er nemlig fargene flottest. Det hender også at de har lekt litt med Photoshop. 6. Se etter tips i oppskriften Hvis noen har vært så hyggelige at de har lagd noen ekstra tips til oppskriften, så hopp for all del ikke over dem. Det kan være en måte å gjøre noe enten litt fortere eller enklere på. For eksempel ved å tilsette en annen smak eller gi retten en barnevennlig vri.

Hva betyr egentlig ordene i oppskriften? Her får du mesterkokkens ABC: Al dente = Tilberedes slik at det fremdeles er litt tyggemotstand – brukes spesielt om pasta.

= Steke kort. Strøken = Uten topp – f.eks. på en skje.

7. Bruk sansene Sa vi at du skulle følge oppskriften slavisk? Ingen regel uten unntak! Spesielt når du baker er det viktig å bruke sansene, siden alle ovner er forskjellige. Bank i bunnen av brødet, og hør om du hører en hul lyd. Sjekk om retten er gyllen på toppen, eller stikk spissen av en urtekniv i den og se om det sitter litt deig på den. I tillegg har vi erfart at de fleste er bitte litt langsommere med kniven enn dem som lager oppskrifter, så det tar ofte litt mer tid enn det som er oppgitt. For å unngå stress og uhell underveis, så start gjerne med å ordne det som skal kuttes, raspes og så videre. 8. Tilpass porsjonsstørrelsen Skal du lage mat til en gjeng betongarbeidere eller til en barnebursdag? Skal retten du vil lage inngå i en buffé eller fungere som et helt måltid. Tenk gjennom det før du bare lager mat til det antallet personer som er oppgitt i oppskriften. Har du funnet den på nettet, kan du ofte justere oppskriften etter antall personer og automatisk gange mengdene opp eller ned. Ellers må du regne om selv. Merk at det sjelden er nødvendig å doble gjærmengden når du skal lage en dobbel porsjon boller, siden gjæren er mer aktiv i en stor deig. På samme måte bør du være litt forsiktig med bare å gange kryddermål. Smak deg fram, og sørg for å justere størrelsen på stekeformer og -fat tilsvarende. 9. Fokus på helse? Sjekk næringsinnholdet Det er ikke så ofte næringsinnholdet vises, men hvis du er opptatt av sunnhet eller teller kalorier, er det en fordel å bruke oppskrifter hvor det er oppgitt. I den forbindelse kan det være greit å vite at energibehovet til en gjennomsnittskvinne er cirka 2000 kalorier om dagen, og at man ofte går ned i vekt med cirka 1500 kalorier daglig. Sats gjerne på oppskrifter med relativt høyt fiberinnhold. Fiberen metter godt og setter fart på fordøyelsen.

KALORIKALKULATOR: Regn ut hvor mange kalorier du trenger