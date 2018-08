Myte 3: Bær og grønnsaker etter trening styrker immunforsvaret

USANT

Det er ingen tvil om at bær og grønnsaker er kjempebra for helsa. Men når det gjelder trening, er det et lite spørsmålstegn, for hvis du spiser mange kraftfulle plantestoffer rett etter hard belastning, kan det til og med sinke restitusjonen. Det viser i hvert fall noen studier, som forklarer effekten med at stoffene forvirrer immunforsvaret slik at det ikke er på sitt beste. Derfor leges ikke kroppen optimalt etter økta på treningssenteret. Det er altså best å spise frukt og grønt i timene før trening – da har for eksempel blåbær vist seg å hjelpe restitusjonen på vei. Eller du kan vente til du har giret ned etterpå.

Myte 4: Det er farlig å trene på tom mage

USANT

Du kan godt trene på tom mage. Det kan til og med være en fordel hvis du liker å svette fra morgenen av og vil unngå at magen slår seg vrang. Du behøver ikke å være redd for å mangle drivstoff, for det er ikke det siste måltidet før trening som står for mesteparten av energien. Den er sakte, men sikkert blitt lagret i kroppen de siste dagene, så bare du er uthvilt og føler at blodsukkeret er stabilt, kan du uten problemer gå i gang med en hardøkt. Noen ganger kan imidlertid magen føles litt hul hvis du ikke har spist noe. Det skyldes blant annet litt for mye magesyre. Hvis det er veldig plagsomt, kan du spise et helt lite måltid rett før trening uten å forstyrre magesekken nevneverdig.

Myte 5: Det er lurt å fylle på med en bar i garderoben

USANT

Kjøper du ofte proteinbarer, så tenk gjennom om de er verdt pengene. Med mindre du trener på elitenivå og ikke har fått spist nok, har ikke kroppen nytte av de ekstra proteinene. Og selv om behovet faktisk er der, er baren sjelden det beste valget. Sjekk varedeklarasjonen grundig, for mange barer er fulle av kunstige søtnings- og konserveringsmidler, emulgatorer, fargestoffer og andre uhumskheter.

