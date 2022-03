De fleste har etter hvert innsett at kjøtt, og særlig oksekjøtt, har høy klimabelastning. Men hva skal du legge på brødet hvis du vil leve mer miljøvennlig? Er ost bedre enn svin, og laks bedre enn sild? For å hjelpe deg litt på vei har vi lagd en liten quiz som både tester din kunnskap om miljøvennlig pålegg, og gir deg et par tips om grønnere pålegg.

Quizzen er utarbeidet på bakgrunn av tallene i den store klimadatabasen til Concito.