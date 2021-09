Er avokado ille for miljøet?

Du er helt sikkert ikke den eneste som spiser en avokadoskive med et snev av dårlig miljøsamvittighet, men det er det ingen grunn til. De grønne godsakene er faktisk ikke så skadelige for miljøet som mange tror. De transporteres riktignok langt, men med skip, som er en svært effektiv transportmåte. Klimaavtrykket til avokado er faktisk på linje med epler som ligger på kjølelager i noen måneder før de kommer fram til butikken.

Den grønne frukten kan imidlertid være mindre bærekraftig av andre grunner. Den dyrkes ofte i deler av verden hvor det kan være vannmangel, og derfor kan produksjonen overbelaste lokale vannressurser. Samtidig ender en del avokadoer i søpla, fordi de rekker å bli overmodne før vi skal bruke dem. Og det er selvfølgelig ikke helt optimalt å bruke en hel masse energi på en vare som bare blir kastet rett etterpå. Derfor har vi samlet et par kjempesmarte oppbevaringstriks nedenfor, slik at avokadoene ender i magen i stedet for i søpla.

Kilde: Thomas Roland, CSR-sjef hos Coop Danmark

SLIK OPPBEVARER DU AVOKADOENE BEST