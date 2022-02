Enkle, kaldhevede frokostrundstykker

TIPS! Lag gjerne dobbel porsjon og ha deig stående i kjøleskapet til to dager.

TIPS! Prøv å jobbe minst mulig med deigen for at du ikke skal slå lufta ut av den når du former rundstykkene.

TIPS! Hopp over kaldhevingen, men da må du bruke minst 25 gram gjær og la deigen heve tildekket og lunt i minst én times tid.

TIPS! Du kan erstatte litt av melet med TIPO00 eller manitobamel, som begge gir en elastisk deig og et ferdig resultat med flotte, store hull.

TIPS! Erstatt vannet med en rest yoghurt eller kulturmelk hvis du har – det vil sette en spiss på rundstykkene.