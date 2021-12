Senterplan – sterk – program 2

Det er naturlig å bli støl i musklene hvis du ikke har trent på lenge eller trener på en ny måte. Det starter for det meste dagen derpå og er ofte verst dag to etter treningsøkta. Stølheten kan føles ubehagelig og gjøre at du tenker at det kanskje er noe galt fatt, men det er det ikke. Det er helt normalt og ikke et tegn på skade.

Med denne kunnskapen i bakhodet, må du være litt tålmodig. Den gode nyheten er nemlig at det går over av seg selv når du har trent regelmessig en tid. Du kan godt trene når du er støl, men hvis det er ille, kan du legge på litt mindre vekt eller forlenge oppvarmingen, siden det kan redusere stølheten i en viss grad.

TIPS

Øk alltid innsatsen gradvis for ikke å være helt mørbanket i dagene etterpå. Bygg for eksempel langsomt på med flere kilo/repetisjoner når du trener styrke, eller løp gradvis lengre eller fortere.