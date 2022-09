En spasertur etter at du har spist middag er bra for magen. Studier viser at gange setter fart på fordøyelsen. Det betyr at maten forlater magesekken fortere og blir effektivt fordelt ut i tarmene. En raskere fordøyelse gjør at magen føles mindre tung, samtidig som det reduserer risikoen for halsbrann.