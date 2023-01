Gangprogram med lydguide: Gå deg lettere på 10 uker

Her er et gangprogram med intervallgange for deg som vil bruke gange som mosjonsform. Det kan være for å gå ned i vekt, komme i bedre form eller bare å gjøre noe som er bra for både kropp og sinn. Gangprogrammet passer alle og krever ikke annet enn at du er innstilt på å gå regelmessig.

Programmet varer i 10 uker og består av intervallgange fordelt på tre ukentlige turer som varer fra 15–30 minutter. De tre turene er likt bygd opp, men endrer seg fra uke til uke, slik at du får et effektivt program.

Du får lydfiler til alle de tre ukentlige turene. De forteller deg hvordan du skal gå og i hvilket tempo, slik at du slipper å holde øye med klokka.

De andre ukedagene bør du helst gå 10 000 skritt i løpet av dagen for å få best mulig resultater, men det er likevel greit med én dag per uke der du verken følger turene i gangprogrammet eller kommer opp i 10 000 skritt.

Her finner du selve programmet inkludert koblinger til lydfilene. Du kan også lytte til lydfilene i appen vår. Du finner en guide til bruk av lydfilene nederst i artikkelen.