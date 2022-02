Løpetur vs. forurensning – hvem vinner?

Luftforurensning forårsaker hvert år mange dødsfall over hele verden, og det kan legge en viss demper på lysten til å løpe ute – i hvert fall hvis du bor i en større by. Men nå kommer det gode nyheter fra forskere som har fulgt over 384 000 innbyggere i Taiwan i hele 15 år.

De små partiklene er de verste

I studien målte forskerne forurensningen i såkalt PM2,5 som beskriver konsentrasjonen av små, skadelige luftpartikler. Ifølge Verdens helseorga- nisasjon (WHO), er nettopp disse små partiklene den største luftforurensningsutfordringen for helsa. De kan blant annet føre til utvikling av alt fra hjerte- og karsykdommer til lungesykdommer og kreft.

I Taiwan, der dataene ble samlet inn, er partikkelnivåene svært høye. Like fullt kan forskerne altså konkludere med at deltakerne reduserte risikoen for tidlig død ved å trene ute, og det gjaldt uansett hvor mye luftforurensning de ble utsatt for i løpet av treningen.

Denne meldingen er enda mer positiv for oss nordmenn, siden nivåene av PM2,5 er mye lavere her hjemme. Så ikke dropp ikke treningen selv om den er nødt til å foregå i tett bytrafikk.