Hvis du drømmer om et lavere tall på badevekten, kan du grovt fortalt gjøre noe med kostholdet eller treningen. Det gjelder å innta færre kalorier eller øke forbrenningen ved hjelp av hard trening. Men hva om du ikke har lyst til å gjøre noe av det? I så fall kan gåturer muligens være svaret.

Gange er en lavintensiv treningsform, så hvis du ikke liker tanken på å sprette rundt på et treningssenter eller få hold på løpetur – kanskje du ikke trives med å få opp pulsen i det hele tatt – kan gåtrening være tingen for deg.

Her kan alle være med. Å gå krever ikke spesialkunnskap om teknikk og utstyr, eller bestemte fasiliteter. Du åpner bare døra og trasker av gårde. Og når du kommer hjem, behøver du (kanskje) verken å dusje eller skifte.

Lav intensitet i lang tid

Du må bare være klar over én ting: Ettersom innsatsen er relativt lite krevende fysisk sett, må du holde på lenger for at kaloriforbruket skal øke.

Bare tenk på en bil. Når du kører i høy fart på motorveien, bruker du mye bensin, men når du triller rundt på en villavei, bruker du lite. Jo høyere fart, jo mer energi svir du av.

Nå er det ikke bensin vi snakker om, men det fettet som kanskje har hopet seg opp på mage, rumpe og lår. Så hvis du vil gå ned i vekt ved å gå – det vil si i et rolig tempo – må du holde på i lengre tid om gangen og gjøre det oftere enn når du for eksempel løper.

– Sammenlignet med for eksempel løping, er gange mer tidkrevende slanketrening. Du må gå i 1–1,5 time for at det skal monne, og du må gjøre det helst seks–sju ganger i uka. Hvis du trener med høy intensitet, kan det imidlertid holde med tre–fire ganger i uka, sier treningsekspert Marina Aagaard.

Den enkle oppskriften på å bli kvitt kiloer ved å gå, er altså: Gjør det ofte og lenge om gangen. Vi ser nærmere på fordelene og ulempene ved gange som slanketrening.