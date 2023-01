Maria gikk intervaller: «Jeg trodde ikke jeg kunne gå ned i vekt bare ved å gå.»

Maria har bestemt seg for å gå ned i vekt, men med to små barn hjemme og heltidsjobb, er det vanskelig å presse inn trening i ukeplanen. Intervallgange, der man veksler mellom rolig og raskt tempo, er den gåtreningen som gir størst energiomsetning. Les og se hvordan Maria klarte å gå intervaller i 10 uker, samtidig som hun fikk kabalen til å gå opp på hjemmebane.

– Jeg har gått ned 2,5 kilo uten å gjøre noe med maten. Jeg har spist akkurat like mange is og sjokolader som jeg pleier, og det er jeg fornøyd med. Jeg hadde virkelig ikke trodd at det var mulig, for jeg gikk ganske mye fra før av. I hvert fall ikke så lenge jeg ikke gjorde noe med maten.

– Det har vært vidunderlig enkelt og overkommelig – å gå krever jo ikke noe utstyr. Du kan gjøre det akkurat når det passer for deg. Du behøver ikke å ta det i ett strekk, og kan fordele det utover dagen. Om ettermiddagen er jeg alene med barna mine på tre og fem år, så jeg har gått i lunsjpausen, etter middag eller sent om kvelden. Det har vært fint å komme seg ut og bevege seg litt mer, og jeg har ikke vært støl eller noe sånt.

Hva synes du om programmet?

– De dagene jeg skulle gå intervaller måtte jeg planlegge litt for å kunne gå 30 minutter sammenhengende, men ellers har det vært nesten litt for lett. Jeg har ikke følt at jeg har gjort noen stor innsats. Ikke nå på slutten heller, da jeg skulle gå lengre tid i høyt tempo.

Hva har du lært?

– At alt er trening, og at det ikke behøver å være så vanskelig. En spasertur er bedre enn ingenting. Jeg kommer til å fortsette med å flette inn turer i hverdagen og gå minst 10 000 skritt. Nå har jeg det i ryggmargen. Om jeg så skal gå ut med søpla tre ganger om dagen og gå noen ekstra runder rundt kvartalet, skal jeg nok klare å få det til.

Hva vil du si til andre som vurderer gange som slankemetode?

– Andre treningsformer er bedre hvis man vil slanke seg, men jeg er overrasket over at jeg har gått ned 2,5 kilo. Hvis du også gjør noe med maten, kan du oppnå mye mer, tror jeg. Men gåtreningen smitter av på maten. Jeg har tenkt at «nå som jeg er i gang med å gjøre noe bra for meg selv, skal jeg i hvert fall ikke ødelegge resultatet ved å spise godteri eller forsyne meg med en ekstra porsjon til middag.