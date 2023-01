Tilde gikk 10 000 skritt: «Kroppen er blitt strammere»

Tilde elsker å være ute i naturen og bruke gåturer til å samle tankene. Hun har også lyst til å gå ned i vekt, så nå ville hun prøve å kombinere de to tingene: gå 10 000 skritt hver dag for å bli kvitt noen kilo. Hvordan det gikk og hva hun fikk ut av prosjektet, kan du lese her. Kanskje det er noe for deg også?

Hvorfor ble du med på dette?

– Det virket overkommelig og som noe jeg kunne få til i hverdagen. Jeg likte også at det skulle foregå ute. Jeg er ikke særlig sporty og har aldri brydd meg noe særlig om å løpe, for jeg er ikke så glad i å få opp pulsen, og føler ikke at hoftene mine tåler det. Jeg går imidlertid på dansetrening én gang i uka. Jeg er opptatt av å ha det gøy og behagelig når jeg beveger meg.

Hva har vært det beste ved å gå hver dag?

– At jeg føler meg sterkere og sunnere. Spesielt hofte- og bekkenpartiet føles bedre – før hadde jeg en del vondt og følte meg «løs». Kroppen er blitt strammere innenfra. Dag 2 i programmet fikk jeg lyst til å løpe, og det har aldri skjedd før. Jeg følte meg ganske enkelt klar for det, og det føltes som en seier.

Hva har vært det verste ved å gå hver dag?

– Når jeg skulle ut og gå etter å ha kommet sent hjem. Da ble jeg kjørt langt av gårde og gikk for eksempel én mil hjem.

Er du fornøyd med resultatet?

– Ja, det er jeg. Jeg håpet at jeg skulle gå ned litt mer i vekt, men jeg er veldig glad for den gode følelsen jeg har fått inni meg, og jeg merker det godt på klærne mine. Jeg føler at magen er blitt litt flatere, og jeg har fått mer selvtillit. Hvis jeg hadde fokusert litt på maten også, hadde jeg ganske sikkert gått ned mer. Den siste måneden har jeg spist et eple i stedet for snacks, men jeg har ikke vært helt konsekvent.

Hva tar du med deg videre?

– Jeg har veldig lyst til å fortsette å gå, men trolig bare tre ganger i uka. Jeg kommer til å gå en tur i stedet for å slappe av rett etter jobb, ettersom jeg får mer energi av det. Jeg har hørt på lydbøker samtidig som jeg har tittet på naturen rundt meg, og det har vært veldig fint. Jeg har i det hele tatt ikke særlig mye negativt å si om dette gåprosjektet.