Hvis du ikke står og hopper litt med korslagte armer før start fordi du fryser, har du for mye klær på. For det første får du raskt varmen av å løpe, og for det andre begynner de fleste halvmaratonløp tidlig på formiddagen, slik at temperaturen kommer til å stige underveis. Derfor bør du ikke

velge klær å løpe i etter hvor varmt eller kaldt det er når du ankommer startområdet, men etter temperaturen det blir under løpet. Er det over 10–12 grader, vil shorts og kortermet trøye være nok for de fleste.