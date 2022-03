Ja, hvis kroppen ikke trenger dem. Du skal med andre ord ikke ta elektrolytter som tilskudd hvis det ikke er nødvendig.

Hvis du har tenkt å ta elektrolytter under en konkurranse, for eksempel et maratonløp, er det lurt å teste produktet på kroppen flere ganger på forhånd, slik at du vet at magen tåler det. På lengre sikt risikerer du alvorlige bivirkninger i hjernen og hjertet hvis du tar et tilskudd uten at du trenger det.