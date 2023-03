Opptrening til halvmaraton på 12 uker: Program med lydguide

Dette halvmaratonprogrammet er for deg som allerede løper 5 km på cirka 30 minutter eller mindre. Er du helt fersk som løper, anbefaler vi at du starter med 5 km-programmet og ev. prøver deg på 10 km-programmet før du går videre.

Om programmet

Halvmaratonprogrammet varer i 12 uker. Du løper tre turer per uke der vi guider deg gjennom løpingen med lyd på øret. Legg for eksempel løpeturene til tirsdag, torsdag og søndag, slik at du får minst én hviledag mellom hver.

Vanskelighetsgrad og distanse øker gradvis gjennom de 12 ukene.

Det er også en fordel hvis du kan drive alternativ trening en dag i uken. Det kan være sykling, svømming eller fitness.

Siste uke i det 12 uker lange programmet er kortere enn de øvrige ukene, fordi vi legger opp til at du løper selve halvmaratonen i slutten av denne uken.

Pass på at du har minst to dager til restitusjon før selve løpet. Det vil si at du bare tar to korte turer denne uken og ingen alternativ trening.

Her finner du selve programmet inkludert koblinger til lydfilene. Du kan også lytte til lydfilene i appen vår. Du finner en guide til bruk av lydfilene nederst i artikkelen.