Før hatet de å løpe – se hvordan Julie og Louise gjennomførte halvmaraton likevel

Hvordan kom du i gang med løping?

– Jeg hadde nettopp slått opp med kjæresten, og det måtte skje noe. Jeg hadde lyst til å gå ned i vekt og komme i bedre form. Så da pappa en dag spurte om jeg ville bli med ut og løpe, ble jeg med en liten del av veien. Det var ikke så ille, så neste gang holdt jeg følge hele veien.

Hvorfor meldte du deg på?

– Det var pappas idé, og det passet egentlig ikke så bra. Men jeg er ganske sta av natur, så hvis jeg først bestemmer meg for noe, så gjennomfører jeg. Det var også gøy å ha et mål.

Hvordan trente du på forhånd?

– Jeg brukte god tid før den første halvmara- tonen – cirka ni måneder. Jeg startet med helt korte turer på to kilometer, og økte litt hver uke. Jo lengre turene ble, jo mer gikk jeg bort fra å telle kilometere. I stedet satte jeg meg andre mål, som at jeg skulle løpe så og så mange ganger rundt et vann der jeg bor.

Hvordan gikk selve løpet?

– Det var hardt, men likevel ikke så vanskelig som jeg hadde fryktet. Den første gangen løp jeg på 2,19, som kanskje er sakte for noen, men for meg var det stort bare å gjennomføre. Jeg er ganske stolt av at jeg løp hele veien uten å ta en eneste pause. Jeg tenker ofte på hvor sprøtt det er at jeg har løpt så langt. Jeg tror det handler mer om tankesett og viljestyrke enn om å være sporty av natur eller ha en atletisk kropp.

Dette fungerte bra for Julie: