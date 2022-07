8 tøffe kvinner: Dette gjorde at vi begynte å trene

I hele sitt liv hadde hun skjult kroppen sin med store klær. Trass i flere forsøk på å komme i form hadde hun aldri greid det helt. I en alder av 63 år var Lise klar for å gi opp, men så møtte hun den riktige treneren.

«Jeg hadde nettopp flyttet fra en leilighet på bakkeplan til en i første etasje, da det gikk opp for meg hvor ille det egentlig sto til. Det var anstrengende bare å gå de ekstra trinnene opp, og på det tidspunktet tok jeg tre ulike typer blodtrykksmedisiner. Generelt var jeg bare lei av det jeg så i speilet.

I årenes løp har jeg prøvd mange forskjellige trenere, men hadde liksom aldri klikket med noen. Så da jeg var i starten av 60-årene, tenkte jeg at det var for sent å lære meg å trene. Helt til jeg en dag kom over en trener på Facebook som bodde like ved. Det endte med å kickstarte en enorm livsstilsendring som hjalp meg med å gå ned 25 kilo.

En av de tingene som fungerte veldig godt, var at hun insisterte på at vi skulle møtes til en innledende samtale for at jeg skulle kjenne etter om jeg trodde samarbeidet ville fungere. Da gikk det opp for meg at jeg ikke var klar for å starte med én gang, og vi avtalte å vente i tre måneder, til jeg hadde kommet lenger i prosessen. Etter tre måneder skrev hun til meg for å fortelle at hun gledet seg til å få meg i gang. Det var den dytten jeg trengte – at det kom en utenfra som fulgte meg opp og tok vare på meg.

Den første gangen vi møttes, kjente jeg også at hun ikke hadde noen fordommer om utseendet mitt eller alderen min. Hun hadde tro på at jeg kunne oppnå ting. Det gjorde at jeg trodde på det selv også. I tillegg til å legge opp et tilpasset treningsprogram for meg, hjalp hun meg med å innføre helt nye matvaner. Jeg skulle blant annet dokumentere alt jeg spiste, og sende det til henne. Da kunne hun fortelle om det var noe jeg fikk for lite av. Det gjorde at jeg følte meg svært godt ivaretatt.

I løpet av 10 måneder gikk jeg ned 20 kilo, og plutselig så jeg at jeg hadde muskler på armene. Jeg tar heller ikke blodtrykkssenkende medisiner lenger. Når jeg hører folk på 60 si at det er for sent for dem å sette i gang, rister jeg bare på hodet.»