Her er et 5 km løpeprogram for deg som ikke er vant til å løpe, men gjerne vil komme i gang.

Vi begynner rolig og går det meste av tiden de første mange dagene i løpeprogrammet. Etter hvert som løpeprogrammet skrider fram, kommer et sakte, men sikkert flere ekstra løpeminutter, slik at du hele tiden opplever at du blir utfordret og at kondisjonen blir bedre - uten at det på noe tidspunkt føles alt for hardt.

Den første dagen i vårt 5 km-program skal du løpe 2 x 1 minutt. Etter 12 uker vil du være i stand til å løpe hele 30 minutter i strekk – eller det som omtrent tilsvarer å løpe 5 km.

Har du løpt tidligere eller allerede er aktiv på andre måter, kan du hoppe over noen uker og starte et stykke inn i løpeprogrammet.

Til hver eneste løpetur i vårt 5 km løpeprogram har vi lagd lydfiler, der vi forteller deg nøyaktig når du skal gå og når du skal løpe - og i hvilket tempo. Så hvis du har dem med i hodetelefonene, føles det som om du ikke er alene på løpeturene, og turene blir mye lettere. Sjansen for å holde motivasjonen oppe og komme i mål blir også mye større.

Les mer nedenfor, eller hopp rett til den uka i vårt 5 km-program du har kommet til.