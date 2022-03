Hvis du ikke er helt nybegynner eller har en god grunnform fra andre mosjonsformer, kan du fint hoppe over noen uker og starte et stykke inn i løpeprogrammet.

Det er lurt å teste seg selv for å se nøyaktig hvor i løpeprogrammet du skal begynne:

Start med å gå i 5 minutter.

Løp så i stille og rolig tempo mens du tar tida på deg selv.

Løp så lenge du kan i strekk, uten at det føles hardt.

Sjekk løpetidene i vårt løpeprogram, og finn den dagen som matcher den tida du kunne løpe i strekk (er det lagt inn flere omganger med løping på de enkelte løpedagene, så legg sammen tidene for løping).

Start programmet den uka som matcher den tida du kunne løpe i strekk.

Løp en ukes tid og kjenn etter hvordan det føles i kroppen. Er det alt for hardt, så hopper du bare en eller to uker tilbake i løpeprogrammet.

Vær OBS på at hvis ikke er vant til å gå eller løpe mye, men har kondis fra for eksempel svømming, så må sener og leddbånd venne seg til den nye belastningen. Så her kan det være lurt å starte en eller to uker tidligere i løpeprogrammet enn kondisen egentlig tilsier.