6 fordeler med å løpe sakte

De rolige langturene trener opp cellenes evne til å forbrenne fett og bruke det som energikilde. I starten av langturen forsynes musklene med energi fra kroppens energilagre i form av sukkerstoffet glykogen, men gradvis går forbrenningen over fra sukker til fett. Jo bedre kroppen blir på det, jo mer reduseres risikoen for at du går tom og må trekke i bremsen når du for eksempel løper halvmaraton og maraton.