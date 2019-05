Så enkelt effektiviserer du løpingen

Slik gjør du: Finn en bakke som er cirka 100 meter lang. Løp fort opp og gå rolig ned igjen. Når pulsen er normal igjen, er du klar for en ny tur.

Bonus: Bakkeløp er en skånsom måte å trene tempoløp på. Siden det ofte er farta som gir skader, er bakkeløp et godt valg, for samtidig som du blir raskere, holdes tempoet og dermed også skaderisikoen på et minimum.