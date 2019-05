Småjusteringer øker utbyttet av gåturen

GÅ – enklere blir det ikke

Er du en av dem som tenker at gange er for lett til å være ordentlig trening, så les videre. Det er nemlig fullt mulig å gå seg både sunn, sterk og slank – og til og med i godt humør. Trikset er å få opp pulsen skikkelig underveis. Når du øker tempoet på gåturene, stiger pulsen. Det er viktig, ettersom det gjør at blodet oksideres, og trener både hjertet, kretsløpet, kondisjonen og forbrenningen.

Selv om du går fort, kan du uten problemer gå hver eneste dag uten å risikere skader. Gange er nemlig mye mer skånsomt enn løping, siden du hele tiden har en fot i bakken og dermed unngår harde støt opp gjennom kroppen når du lander.

En stor fordel med gange er også at blodsukkeret holdes mer stabilt enn ved høyintensiv trening. Dermed er det ikke like stor fare for at du overspiser i samme omfang etter en gåtur som etter en løpetur.

Det aller viktigste med trening er at du faktisk får gjort det, og det er det større sjanser for med gange. Undersøkelser viser at det er den treningsformen flest mennesker lykkes med å gjøre til en vane. Selv den fineste gåtur kan likevel bli litt kjedelig etter hvert, så sjekk tipsene våre om hvordan du kan sikre variasjon.