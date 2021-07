Slik får du unna styrketreningen

Du er sikkert klar over at styrketrening er viktig hvis du vil ha en kropp som fungerer hele livet. Det er også et glimrende valg hvis du vil stramme opp kroppen og forbrenne kalorier. Men mange synes styrketrening virker komplisert eller sliter med å finne tid til det i en travel hverdag. Derfor har vi utviklet QUICK FIT. En ny serie med treningsvideoer, som er skreddersydd til å kunne fungerer hvor som helst - selv om tiden er knapp.

Det er enkelt og raskt å komme i gang. Velg mellom et hav av programmer av enten 10, 20 eller 30 minutters varighet. Du kan se videoene direkte på telefonen og for eksempel gjøre treningen ute i det fri eller bruke pc elle tv og trene hjemme i stua.