Du får kontakt med musklene som sover, slik at de blir klar til å jobbe for fullt.

Det er svært viktig at ingen av øvelsene gjør vondt. Sjekk i et speil om du gjør øvelsene riktig. Tempoet skal være kontrollert, gjerne litt langsomt. Pass på at bevegelsene er glidende, som i sakte film. Trekk pusten avslappet underveis.

HUSK: Du bør holde fast i noe, slik at du ikke utfordrer balansen. Hold ryggsøylen rank og forestill deg at du strekker fra issen til halebeinet.

Slik gjør du: Før den ene foten bakover, slik at tærne og hælen peker rett bakover. Senk beinet du står på en anelse, slik at du kjenner en lett strekk i bakerste vrist.

Øvelser for sterk bak og sterke lår 5: Trå over og under

Slik gjør du: Forestill deg at du skal trå sidelengs over et hinder ved siden av deg. Løft det ene beinet så høyt som mulig, og trå over det usynlige hinderet.

Når du er over på den andre siden, skal du tilbake under det samme hinderet, som er på høyde med midjen din. Gå ned i beina, og trå ut til siden i et utfall, mens du holder ryggen rett.

Repetisjoner: Gjenta 10 ganger til hver side.