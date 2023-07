Tre effektive ryggøvelser

Øvelsen styrker hele ryggens muskulatur samt ryggens evne til å rotere. Den styrker også skuldrene, baken og baklårene.

Slik gjør du: Still deg på alle fire med hendene like under skuldrene og knærne under hoftene. Hold ryggen rak og sug magen inn. Løft høyre arm skrått opp i lufta på utsiden av øret og løft samtidig venstre bein opp og rett bakover. Pass på at du strekker ut arm og bein helt, og hold hele tiden nakken i forlengelse av ryggsøylen. Hold stillingen et øyeblikk og senk kontrollert ned igjen.

Gjenta med motsatt arm og bein.