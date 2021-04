3. Russisk vri

Utgangsposisjon: Ligg med øvre del av ryggen på ballen og føttene i hoftebreddeavstand. Hoften er skjøvet opp. Samle hendene over brystet med strake armer.

Bevegelse: Vri kroppen til siden, slik at du ruller på skulderen og hendene peker til siden. Prøv å holde føttene stabilt i gulvet, slik at de peker framover. Vri over på den andre siden.

Viktig: Pass på at du holder hoften oppe hele tiden. Hvis du merker at baken begynner å sige ned, tar du en pause, ellers får du ikke optimalt utbytte av øvelsen.