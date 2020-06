Treningsball – slik bruker du den

En treningsball er nærmest uunnværlig som treningsutstyr. den byr på et hav av funksjoner, noe som også er årsaken til at den er kjent under mange forskjellige navn.

Her kan du lære mer om hva du kan bruke treningsballen til, hvordan du velger riktig størrelse på treningsballen og tar godt vare på den.





Treningsball – spørsmål og svar