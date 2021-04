Løft magetreningen til nye høyder med en treningsball

4. Kryssløft (fjellklatrer)

Utgangsposisjon: Stå med hendene på ballen og tærne i gulvet med rett kropp (som ved armheving på ball).

Bevegelse: Løft høyre bein ved å bøye kneet innunder deg, og kjør kneet mot venstre arm, slik at du vrir deg litt. Gå tilbake til utgangsposisjonen. Bruk vekselvis høyre og venstre bein.

Bonus: Trener også hoftebøyerne, kjernemuskulaturen, armer og skuldrer.

Viktig: Stram magen hele tiden, slik at du ikke faller sammen. Hvis øvelsen blir for tøff for håndleddene, kan du hvile underarmene på ballen.