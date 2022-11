BELASTNING

Når du bruker vekter, så sats på en belastning der du er nesten helt utkjørt etter første runde. Du skal bare kunne orke én–to repetisjoner til, ellers må du legge på flere kilo.

VARIASJON

Hvis du følger programmet fast to ganger i uka, er det lurt å variere litt annenhver uke ved for eksempel å ta en ekstra repetisjon eller bruke tyngre vekter. Dessuten er det smart å bytte øvelser cirka hver fjerde–sjette uke for hele tiden å utfordre kroppen.