«Spinning» står det i kalenderen, men det er en av de dagene hvor kroppen skriker: «Glem det!»

I stedet for å droppe alt,kan du holde fast ved planen om å gjøre noe bra for deg selv og kroppen din. Det skal bare IKKE skje på en spinningsykkel på treningssenteret. Ikke i dag.

Ikke fortvil, for lista av ting du kan fylle et sunt liv med er lang. Vi nevner i fleng: Aktiviteter som får deg til å spise sunt pleier ditt sosiale nettverk, pleier kroppen, utvider din horisont ... Her er 7 konkrete tips, men du kommer sikkert på flere.