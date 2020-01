Har du fått noen andre nye vaner?

– Jeg har fokusert veldig på å få flest mulig skritt på kontoen i løpet av dagen, så på jobben har jeg vært rask til å melde meg hvis et eller annet skulle hentes et sted. Jeg drikker også mindre brus. Før kunne jeg ofte drikke en halv liter etter jobb, men nå drikker jeg mye heller en halv liter vann med sitron. Treningsprogrammet har også ført til endringer i matveien. Jeg har begynt å spise mer salat og bruker i det hele tatt en del mer tid på å lage sunnere mat.

Noen spesielle overraskelser underveis?

– Det gikk faktisk ikke lenge før buksebaken ble slappere, og det ble jeg overrasket over. Men den største overraskelsen er nok at jeg gikk fra «bare»å ville gjennomføre de fire ukene til å adoptere programmet som min nye livsstil. Det hadde jeg ikke sett for meg. Jeg er også overrasket over at jeg kan trene så effektivt uten å overanstrenge meg. Jeg har dårlig erfaring med treningssentre, men dette programmet klarer jeg jeg fint – og det har vært supert å trene utendørs.

Lisas forvandling

På bare fire uker er Lisa blitt både raskere, slankere og gladere. Se i skjemaet hvilke fysiske endringer som skjedde med Lisa.