Bader ute sammen hele året: «Det er mye lettere når jeg gjør det med Gitte»

Tidlig søndag morgen, året rundt, møter to kvinner i 50-årene trofast opp til et av ukas høydepunkter. Først går Anne og Gitte en rask tur, og så hopper de i havet. Selv om den faste avtalen kan virke lite fristende kvelden før, får de alltid mye ut av den.

Hvordan begynte det? Det startet i det små med at vi gikk tur med hundene våre, og senere ble det satt mer i system. For noen år siden fikk Gitte kreft, og jeg slet også med en depresjon i en periode. Begge disse opplevelsene har knyttet oss sammen på en helt spesiell måte, og møtene våre er pustehull som gir ekstra styrke og utholdenhet.

Hva får du ut av å ha en makker? Vi er flinke til å utfordre hverandre. Sammen har vi kastet oss uti det og blitt helårsbadere, og nå støtter vi hverandre i å holde ut lenger i det kalde vannet. Gitte er utrolig flink til å få meg til å gå litt fortere eller lengre, og til å løfte litt tyngre vekter når vi trene styrke. Det at vi hele tiden utvikler oss, gjør at vi holder motivasjonen oppe.

Hva gjør dere? Treningen foregår utelukkende utendørs. Vi powerwalker cirka seks kilometer i skogen, og avslutter med å bade i havet – året rundt. Det gir et herlig endorfinkick. Av og til melder vi oss på forskjelllige bootcamper, for eksempel med styrke- eller kondisjonstrening.

Hvor mye betyr makkeren din for deg?

De faste avtalene med Gitte gjør at jeg kommer meg av gårde på trening minst én gang i uka. Jeg kan alltid regne med at hun møter opp hver søndag klokka 08, selv om jeg hver lørdag kveld prøver å finne på unnskyldninger for IKKE å måtte bade i iskaldt vann neste morgen ... Jeg vet jo at hun venter på meg, og derfor setter jeg trofast vekkerklokka på ringing.

Hva får du ut av treningen?

Jeg blir glad og får masse energi. Det å komme i mål med noe som er viktig for meg, gir en real lykkefølelse. Det påvirker både den fysiske og psykiske helsa, for praten flyter utrolig lett når vi går. Vi tar vare på hverandre når noe er vanskelig, og det er viktig. Vi trenger ikke å bruke tid på å samle trådene, som ved andre vennskap. Vi fortsetter bare der vi slapp siste uke.