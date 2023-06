Er du typen som alltid møter opp litt svett til avtaler?

Det er bare positivt! De som får opp pulsen bare noen få minutter hver dag, lever nemlig ekstra lenge, viser en fersk studie.

Over 25 000 personer som ifølge eget utsagn ikke var spesielt fysisk aktive, brukte aktivitetsmåler i én uke. Etter sju år sjekket forskerne hvordan det sto til med helsa deres.

Da så de at de som fikk opp pulsen bare tre–fire minutter i uka, hadde 40 prosent lavere risiko for å dø av noe annet enn alderdom, og hele 50 prosent lavere risiko for hjerte- og karsykdommer.

Studien kan ikke konkludere med 100 prosent sikkerhet at det er den kortvarige høye pulsen som gjør utslaget, eller om det bare er slik at de som har god helse fra før beveger seg mer.

Det er likevel første gang at forskere har kunnet måle helsefordeler ved det som kalles VILPA («vigorous intermittent lifestyle physical activity») så nøyaktig. Oversatt til norsk betyr det noe sånt som «korte utbrudd av intensiv fysisk aktivitet i løpet av hverdagen», som å løpe etter bussen, gå fort i trapper eller leke sisten med ungene.

Kilde: Nature Medicine