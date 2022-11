6 enkle treningsforslag for slappe dager

Juster setet slik at du kan bøye knærne like ved kanten av setet. Plasser føttene på fotstøtten slik at anklene hviler på puta. Hold i håndtakene for ikke å svaie i ryggen. Press fotstøtten nedover slik at du bøyer knærne, og kom opp til vannrett stilling igjen. Juster eventuelt nivået underveis for å få mer eller mindre motstand.