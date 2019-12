Puls opp – puls ned

Hjertet slår, tiden går – bokstavelig talt. Grovt fortalt er det nemlig mulig å si at jo fortere hjertet banker, desto fortere renner tiden faktisk din ut. Det er meget nær sammenheng mellom hvilepuls og levetid. En stor studie der forskere fulgte flere tusen personer over en periode på mange år, viser at pulsen har en selvstendig betydning for hvor mange lys du kan se fram til å sette i livets bløtkake. Og det gjelder uavhengig av vekt, blodtrykk, kolesterol og om du røyker. Den firedelen av deltakerne som hadde en hvilepuls på 65 eller lavere, levde nemlig hele fem år lenger enn den firedelen som hadde en hvilepuls på 80 eller mer.

Rask helseundersøkelse

Når hjertet trekker seg sammen, sendes en bølge blod ut i kroppen. Det fører til en kortvarig utvidelse av blodårene, og det er det du kjenner som pulsen. Den er ganske enkelt et uttrykk for hvor fort hjertet slår. Dersom hjertet slår 60 ganger i minuttet, er altså pulsen 60. Høy hvilepuls er et sterkt tegn på at du med tiden risikerer å utvikle for eksempel høyt blodtrykk og hjerte- og karsykdom. Lav puls er derimot som oftest et tegn på god kondisjon, lav energiomsetning i cellene og et meget sterkt hjerte som kan pumpe rundt masse blod med hvert slag. Lav hvilepuls er med andre ord en svært god indikasjon på at du har potensial til å bli skikkelig gammel.

Puslespill med flere brikker

Lav puls er ikke alltid et sunnhetstegn. Det kan også skyldes sykdom, for eksempel hvis det elektriske systemet i hjertet ikke fungerer, stoffskiftet er for lavt eller saltbalansen er i ulage. Men andre faktorer spiller også inn. Kvinners hvilepuls er gjennomgående litt høyere enn menns, ettersom menn har et større hjerte som ikke behøver å slå like ofte. Når du sover, synker pulsen, og når du blir varm, redd, opphisset eller drikker kaffe, øker den. Enkelte er utstyrt med lav hvilepuls på grunn av arvelige faktorer, mens andre kan oppnå det samme ved hjelp av trening. På de neste sidene viser vi hvordan du måler pulsen, hva som skal til for å få den ned og hvordan du til og med kan bruke den som treningspartner.