Det er forsket en del på musikk og trening, og en av de ledende forskerne på feltet er professor Costas Karageorghis fra Brunel University. I et forsøk kom han blant annet fram til at musikk kan gjøre at vi yter 15 prosent mer på løpetur, og den ble også oppfattet som mindre utmattende. Ved en gjennomgang av 139 studier fra 2020, konstaterte han og kollegene også med at musikk kan ha en positiv betydning for både prestasjonsevnen, oksygenopptaket og selve oppfatningen av hvor hard treningen føltes.