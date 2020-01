Test av hodetelefoner – finn de rette

In-ear hodetelefoner med ledning eller krok

Trådløse in-ear hodetelefoner med krok eller ledning rundt nakken, er de trådløse hodetelefonene som sitter best fast, og derfor er de gode til all slags trening.

Det gjelder det samme in-ear hodetelefoner som for vanlige in-ear hodetelefoner med ledning eller krok: Gå for dem med propper av silikon, slik at du kan bytte størrelse og from basert på ditt øre.

Hvis du beveger deg mye når du trener, og du har erfart at hodetelefonene faller ut av ørene, kan det være en fordel å velge trådløse in-ear hodetelefoner med krok eller ledning.

Hvis du velger trådløse in-ear hodetelefoner med krok, så setter du kroken bak øret. Den sørger for at de trådløse hodetelefonene sitter enda bedre fast på ørene.

Velger du trådløse hodetelefoner med en ledning, forbindes de to hodetelefonene med en kort ledning som du har rundt nakken. Her er det viktig at ledningen er lett, så du ikke merker den.

In-ear hodetelefoner med ledning eller krok er fortsatt små og enkle å ta med på farta. Ledning eller krok på hodetelefonene gjør også at det er vanskeligere å rote dem vekk.

Skal du bare bruke de trådløse hodetelefonene når du sitter stille på toget eller på jobben, så er det ikke denne typen trådløse hodetelefoner du bør velge. Kroken eller ledningen kan nemlig bli irriterende i lengden.