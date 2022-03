Tre store skritt bakover, spre beina, ta en dyp innånding og løfte skuldrene opp og ned. Slik gjør fotballstjernen Cristiano Ronaldo konsekvent før hvert eneste frispark, og han er langt fra den eneste idrettsutøveren som har bestemte ritualer. Selv om det kan virke overtroisk, er faktisk ikke disse små rutinene så dumme. Ifølge en ny undersøkelse kan nemlig et fast ritual før trening gjøre at du presterer enda bedre.

Det hevder iallfall forskere som har analysert data fra cirka 800 topp-idrettsutøvere i 15 ulike idrettsgrener. Utøverne ble observert både i laboratorieforsøk og i konkurran- ser, samt i situasjoner med og uten press.Det viste seg tydelig at når utøverne gjennom- førte et lite ritual før de skulle ut og gi gass, klarte de seg vesentlig bedre både i forhold til hva de hadde prestert tidligere og sammenlignet med lagkamerater som ikke hadde et lignende ritual.