Test av sports-bh - slik velger du riktig

En god sports-bh er en nødvendighet hvis du vil unngå at brystene gjør vondt og blir slappere når du trener.

Det kan imidlertid være lurt å finne ut hvilken sports-bh som er best for deg, ettersom det er mange forskjellige typer i den store sports-bh-jungelen. En god sports-bh skal nemlig velges basert på bryststørrelse, type trening, materiale - og selvsagt at den føles behagelig for det.

Men hvordan finner du riktig størrelse på sports-bh-en? Hvilke forskjeller er det på sports-bh-er til forskjellig trening? Hvordan finner jeg en god nok sports-bhtil en stor barm? Bør jeg velge en dyr sports-bh? Og hvilken sports-bh er best i test? Her får du svar på alle spørsmål du har om sports-bh-er.