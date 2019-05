Fem grunner til at en aktivitetsklokke revolusjonerer helsa

Aktivitetsklokker har innebygd motivasjon

Uansett hvor avansert eller enkel aktivitetsklokka du satser på er, kan den garantert én ting: Den kan gjøre underverker med motivasjonen.

Når alt blir registrert, blir det både morsommere og lettere for de fleste å komme seg ut av tøflene og over i løpeskoene, og slå av skjermen i stedet for å ødelegge nattesøvnen fordi du bare må se litt mer på Netflix. Du får nemlig klar beskjed fra den personlige treneren – og sladrehanken – på armen så snart du har tatt et skritt mot bedre helse eller det stikk motsatte.

Atskillige undersøkelser viser faktisk at skrittellerfunksjonen, som er i alle aktivitetsklokker, gjør at vi beveger oss langt mer enn vi ellers ville gjort. Et forskerteam fra Stanford University har undersøkt og sammenlignet over 25 studier av skrittellerens effekt på mosjonsvanene våre. I de undersøkte studiene deltok mer enn 2500 mennesker – primært kvinner over 40 år.

Og resultatene taler for seg selv. Deltakerne gikk nemlig i gjennomsnitt over 2000 skritt mer HVER eneste dag, enn de gjorde før de ble utstyrt med en skritteller. Det tilsvarer at de gikk over 1,5 km ekstra hver dag, noe som økte det daglige aktivitetsnivået med rundt 27 prosent. Også deltakernes vekt og blodtrykk falt markant i løpet av tiden de ulike forsøkene varnte - i snitt 18 uker.

TILBUD: Få aktivitetsarmbåndet Active Fit Tracker med skritteller til rabattert pris! Kun 149 kr. + porto. Se mer her!