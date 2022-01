En yogamatte er et must hvis du skal klare å stå stabilt i de mange krevende yogastillingene. Men hva er kravene til en god yogamatte? Hvor stor bør den være? Og hvilket materiale bør du gå for? Her får du svar på alt du trenger å vite om det uunnværlige treningsredskapet.

Yogamatte-test – I FORM tester yogamatter I FORM tester kontinuerlig ulike yogamatter: Alle yogamattene i våre tester blir grundig testet i mange forskjellige stillinger. Alt fra Hunden til Solhilsenen og Krigeren. Yogamattene blir bedømt basert på mål, vekt, sklisikkerhet og komfort samt praktisk anvendelighet. I FORM har testet disse 7 yogamattene i 2022: ecoYoga – Jute Yoga Mat

– Jute Yoga Mat Athlecia – Palin Printed Yoga Mat

– Palin Printed Yoga Mat Goyogi – Yogamatte av naturgummi

– Yogamatte av naturgummi Lululemon – Take Form Yoga Mat

– Take Form Yoga Mat Endurance – Yoga Mat 6mm

– Yoga Mat 6mm Casall – Yoga Mat Natural Cork 5mm

– Yoga Mat Natural Cork 5mm Moonchild – Stay Grounded Yoga Mat Hvem vant vår test av yogamatter? Og hvilken yogamatte har vi kåret til årets beste kjøp? Klikk på "Last ned artikkel" nedenfor og se hele testen.

I FORM har testet disse 5 yogamattene i 2018: Casall yogamatte – Yoga Mat Position 4 mm

– Yoga Mat Position 4 mm Rebok yogamatte – Yoga Mat 4 mm

– Yoga Mat 4 mm Liforme yogamatte – Love Mat

– Love Mat Abilica yogamatte – Breathe YogaMat

– Breathe YogaMat Yogiraj yogamatte – Allround Yoga Mat 4 mmCasall Hvem vant vår test av yogamatter? Og hvilken yogamatte har vi kåret til årets beste kjøp? Klikk på "Last ned artikkel" nedenfor og se hele testen.

Test av yogamatter 2017 Sjekk også vår test av yogamatter fra 2017. Vår favoritt har en helt spesiell funksjon, som gjorde at vi overhodet ikke var i tvil da vi skulle kåret en testvinner i testen av yogamatter. I FORM har testet disse 8 yogamattene i 2017: Ablica yogamatte – Ablica ECO

– Ablica ECO Adidas yogamatte – Adidas Yoga Mat 6 mm

– Adidas Yoga Mat 6 mm Casall yogamatte – Casall mat Nano grip 5 mm

– Casall mat Nano grip 5 mm Liforme yogamatte – Liforme yoga mat

– Liforme yoga mat Manduka yogamatte – Manduka Prolite

– Manduka Prolite Moshi Moshi yogamatte – Moshi Moshi Mind Yoga mat

– Moshi Moshi Mind Yoga mat Reebok yogamatte – Reebok Mat 6 mm

– Reebok Mat 6 mm Titan yogamatte – Titan Hvem vant vår test av yogamatter? Og hvilken yogamatte har vi kåret som det beste kjøpet? Klikk på "Last ned artikkel" nedenfor og se hele testen.

Hvorfor bør jeg kjøpe min egen yogamatte? I tillegg til at du kan velge en yogamatte som passer dine behov, er det også mer hygienisk å ha sin egen yogamatte. Du kan alltids låne en yogamatte på treningssenteret, men tenk på at den all svetten og de døde hudcellene som sitter fast i yogamattas overflate fra de mange andre som har brukt matta før deg. Hvis du har din egen yogamatte, så har du også kontroll på hvor ofte den blir rengjort. Trenger vi si mer?

Hva er forskjellen på en yogamatte og en treningsmatte? En yogamatte er som regel tynnere enn en klassisk treningsmatte. Mens en standard yogamatte er rundt fire mm tjukk, måler en treningsmatte minimun en cm i tjukkelse. Forskjellen på de to underlagene skyldes blant annet at det kan være vanskelig å holde balansen på yoga hvis yogamatta er for tjukk. Motsatt er den klassiske treningsmatta ofte tjukkere, noe som er bra for liggende øvelser (med eller uten belastning) der ryggen som regel trenger mer beskyttelse. LES OGSÅ: Yoga: Slik velger du riktig utstyr

Hva er spesielt med en reise-yogamatte? Klarer du deg ikke uten hundestrekket, krigeren og kobraen når du er på ferie, kan en reise-yogamatte være et godt kjøp for deg. Men en tjukkelse på rundt 1.,5 mm er reiseutgaven ekstremt enkel å folde sammen slik at den passer i håndbagasjen eller kofferten, og den veier som regel under en kilo. Reiseversjonenegner seg også til å legge oppå treningssenterets lånematter.

Hva bør jeg se etter når jeg skal kjøpe en yogamatte? SHvis du skal investere i en yogamatta, er det flere ting som er essensielle for at du skal få til de krevende stillingene du gjør på trening. Her har vi listet opp en rekke spørsmål du kan stille deg selv i jakten på en god yogamatte. Er yogamattas overflate sklisikker nok? Kontrollér yogamattas tekstur, slik at hender og føtter blir der de skal i alle stillinger. Det er viktig, spesielt hvis du pleier å svette mye når du trener, slik at du ikke skøyter rundt underveis. Buler yogamatta? Sjekk at yogamatta får godt tak i underlaget. Endene skal helst ligge klistret til gulvet og ikke bølge, for det kan være ganske forstyrrende under en øvelse. Er yogamatta behagelig å ligge på? Prøv deg fram med liggende øvelser der du masserer ryggsøylen eller øvelser der du ligger på knærne. Da finner du ut om tykkelsen og hardheten på yogamatta passer for deg. Er yogamatta praktisk? Hvor mye veier yogamatta? Er den enkel å rulle ut og pakke sammen etter bruk? Følger det med en snor som du kan binde rundt yogamatta? Og er det en praktisk bærestropp på den, slik at du kan ta den over skulderen når du skal til og fra trening? Tenk også over hva du skal bruke yogamatta til. Hvis du bare skal bruke den til hjemmetrening, er det kanskje ikke så nøye at den mangler et par praktiske detaljer. Lukter yogamatta? Noen yogamatter har en tendens til å sende ut en skarp plastlukt som kan virke veldig forstyrrende, for eksempel i forbindelse med øvelser der ansiktet er mye i kontakt med underlaget. Tips: Lukter yogamatta, kan du tørke overflaten med en fuktig klut som er vridd opp i lunka vann. Heng yogamatta til tørk utendørs, men ikke i direkte sollys, for da kan fargen ta skadet. Det vil gjøre at lukta avtar med tiden. Har yogamatta et fristende design? Velg en farge og/eller et mønster som gjør deg glad og gir deg lyst til å bruke yogamatta. Husk at du ser på yogamatta mange ganger i løpet av en trening.

Hvilken størrelse bør jeg velge på yogamatta? En god tommelfingerregel er å få for en yogamatte som passer høyde og vekt . Generelt er det en fordel hvis yogamatta er rundt 10-20 cm lenger enn du er høy, slik at du oppnår maksimal bevegelsesfrihet. Vær også oppmerksom på at noen produsenter tilbyr bredet yogamatter. Genialt hvis du for eksempel har brede skuldrer.

Hvor tjukk bør en yogamatte være? Hvis du har ryggproblemer eller dårlige knær, kan du med fordel velge en variant som er minimum seks mm tjukk. En tjukk yogamatte er ofte noe mykere enn de ultratynne variantene. Jo tjukkere yogamatta er, desto vanskeligere blir det imidlertid å stå stille og holde balansen. Du må derfor prioritere hva som er viktigst for deg: Komfort eller sklisikkerhet?

Hvilket materiale bør jeg velge på yogamatta? De fleste yogamatter er enten lagd av naturgummi eller PVC, en slags myk plast. PVC er billig å produsere, og materialet holder lenge. Materialet er imidlertid ikke biologisk nedbrytbart. Fordelen med yogamatter som er lagd av naturgummi, er at overflaten er lettere porøs. Det leder svette og fukt vekk fra overflaten av yogamatta og gir super sklisikkerhet. Materialet er dessuten veldig slitesterkt og biologisk nedbrytbart.

Er en billig yogamatte like bra som en dyr? Prisen på yogamatter avhenger blant annet av materiale og produksjonsforhold, blant annet miljøhensyn. En del yogamatter i den billige enden av skalaen er utmerket når det handler om sklisikkerhet og komfort. De er imidlertid ikke allitd like miljøvennlige som de dyrere variantene, og du kan risikere at de blir raskere slitt. Ofte kan det være en bedre langsiktig investering å kjøpe en kvalitetsyogamatte. Det skyldes blant annet at noen av de dyrere yogamattene selges med livsgaranti.

Hvordan tar jeg vare på yogamatta? I utgangspunktet er det lurt å vaske yogamatta med jevne mellomrom. Selv om yogamatta ikke virker møkkete ved første øyekast, blir den full av hudrester, smuss og støv, uansett om du trener svettedryppende bikramyoga eller mer avslappende hathayoga. Hvor ofte du bør vaske den, avhenger imidlertid av hvilken type yoga du trener. Hotyoga krever for eksempel at du vasker yogamatta etter hver trening, mens det er helt gret at det går måneder mellom vasken hvis du driver med hathayoga.