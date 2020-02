Hva er forskjellen på treningstights og løpetights?

Treningstights skal helst være så strømlinjede som mulig, slik at du ikke blir plaget av sømmer, glidelåser eller andre ting når du ligger på en matte eller sitter i et apparat. Løpetights derimot, har som regel mange flere detaljer.

Løpetights kan for eksempel være utstyrt med et bånd i midjen, slik at du kan snøre dem og unngå at de glir ned. Løpetights kan ha reflekser på siden, slik at du blir sett i mørket. Mange løpetights har også glidelåsrom til nøkler og andre ting.

I tillegg er løpetights spesielt designet for at du skal kunne løpe raskt. Det vil si at det er sydd inn baner i stoffet som fremmer bevegelsene dine og gir mer fart i beina.

