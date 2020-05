Drømmer du om en mage som er litt mindre myk og mer definert? I så fall er du langt fra alene.

En flat mage står nemlig øverst på ønskelista til svært mange kvinner, og det finnes en hel rekke gode grunner til å jakte på en sterk magemuskulatur. Veltrente magemuskler gjør ikke bare at magen ser flatere ut – det gir deg også en bedre og flottere holdning. Men det er slett ikke helt uten interesse hvordan du går fram og hvilke øvelser du kaster deg over.

Vi velger for lette mageøvelser

En vanlig feil som vi kvinner ofte gjør når vi skal trene magen, er at vi velger øvelser som er for lette. I tillegg gjør vi dem ofte med for lav intensitet, og da er timene på treningssenteret eller hjemme på stuegulvet faktisk nesten bortkastet tid.

Siden det kan være vanskelig å vite eksakt hvilke øvelser som er de beste, har vi gjort forarbeidet for deg og håndplukket fem supereffektive mageøvelser som styrker hele kjernemuskulaturen. Det er med andre ord snakk om de fem øvelsene som gir deg aller mest valuta for pengene.

Akkurat som med musklene i resten av kroppen, bør magemusklene trenes med en belastning som er så tung eller vanskelig at du bare klarer et sted mellom 7 og 14 repetisjoner. Dersom du gjør øvelsene i denne artikkelen etter denne oppskriften to til tre ganger i uka, vil du trolig se resultater allerede etter et par uker.