Ernæringsfysiologen: Slik blir du kvitt godtesuget

Så Her får du noen tips som kan gjøre det lettere å spise litt mindre søtsaker og kanskje erstatte dem helt. Takk for at du tok opp dette temaet, for jeg tror det er av interesse for flere enn deg og meg. Statistikken over godterikonsumet, taler sitt tydelige språk.

Sukker er ikke gift, og i begrensede mengder overhodet ikke skadelig. Problemet er bare at når man spiser for mye av det – og det er det mange som gjør – kan søtsakene fort ødelegge for drømmevekta og ikke minst sende blodsukkeret ut på en berg-og-dalbane-tur som tømmer deg for energi.

Kilo per innbygger per år

3 TIPS

Tips 1: I hverdagen ...

... så prøv om du kan la helt være å spise godteri, kaker og så videre. Da blir det mer rom for lørdagsgodt eller en søndagscroissant. Innfør gjerne en fast godtedag i uka. Dette er en enkel rettesnor som ofte fungerer bedre enn et totalforbud. Forestill deg at du aldri mer føler trang til å gi etter for lysten på salt lakris og syrlige vingummier ... Du kan i hvert fall prøve.

Tips 2: Når du handler ...

... så gjør det så vidt mulig aldri på tom mage, for når sulten gnager, er det større sjanse for at du lar deg friste til å gjøre impulskjøp. Og det du kjøper, blir på en eller annen mystisk måte også vanligvis spist. Handle gjerne tidlig på dagen hvis du kan, for da er viljestyrken vanligvis litt mindre frynsete i kantene. Kjøp aldri godteri til et «lager», selv om det er tre for to eller fem store sjokoladeplater for 100 kroner. Hvis du har et sånt godteskap, så kvitt deg med det øyeblikkelig.

Tips 3: Når du plutselig får lyst på noe ...

... så ta en timeout på 10 minutter. Bruk denne tiden til å tenke gjennom om du blir glad av å spise det gummigodtet, eller om du kanskje tvert imot kommer til å angre på det etterpå. Har du fremdeles lyst på godsakene etter 10 minutter, så nyt dem med god samvittighet og uten å anklage deg selv etterpå.